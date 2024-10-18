موعد اجتماع البنك المركزي القادم

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة الجديدة في 21 نوفمبر المقبل وهو الاجتماع رقم 7 في جدول أعمال لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024.

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء من قبل لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.