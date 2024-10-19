التصريح بدفن جثة عامل أنهى حياته بتناول أقراص مخدرة بكرداسة

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة عامل أنهى حياته بعد تناول أقراص منومة، وذلك عقب مشادة كلامية مع زوجته في منطقة كرداسة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مشادة كلامية وقعت بينه وبين زوجته بسبب رغبتها في شراء متعلقات شخصية، مما زاد من ضغوطه النفسية بسبب مروره بضائقة مالية.

وبعد هذه المشادة، توجه إلى غرفته وابتلع كمية كبيرة من الأقراص المنومة، مما أودى بحياته على الفور.

عامل ينهي حياته في الجيزة



البداية كانت بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بلاغ يفيد بوقوع حالة انتحار داخل شقة العامل.

على الفور، انتقل المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، مع القوة المرافقة له إلى مكان الواقعة،وتبين أن العامل المدعو "عبد العزيز س"، 30 عامًا، أنهى حياته بعد تناول عدد كبير من الأقراص المنومة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.