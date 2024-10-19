ضبط عصابة تقليد العملات النقدية وترويجها عبر فيس بوك

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية "لـ 4 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظات " المنوفية، الشرقية، أسيوط") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات النقدية وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات محلية "مزيفة" - 4 ماكينة طباعة -2 جهاز لاب توب- طابعة ألوان - 7 مقص ورق – 6 إسطنبة لعملات أجنبية متنوعة – فرش ألوان مواد برونزيه "تستخدم فى الطباعة" – كمية ورق كتان – 5 بطاقات رقم قومى"مزورين"- 30 كارت "يستخدم فى طباعة بطاقات الرقم القومى المزورة" – مبالغ مالية عملات مقلدة "محلية، أجنبية"- مبلغ مالى "متحصلات ترويج العملات النقدية المقلدة") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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