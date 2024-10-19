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مصرع طفلة في حادث انقلاب سيارة في الدقهلية

مصرع طفلة في حادث
مصرع طفلة في حادث انقلاب سيارة في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها اثر انقلاب سياره ملاكى  على طريق الصالحات - دكرنس بمحافظة الدقهلية.

مصرع طفلة في انقلاب سيارة بالدقهلية 
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سياره ملاكى  على طريق الصالحات - دكرنس.

حادث علي طريق الصلحات دكرنس


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين مصرع طفلة تدعى جودي عيد سعيد المتولي 12 عاما مقيمة بنى عبيد.

نقل جثمان الطفلة لمستشفي بني عبيد 
تم  نقل الجثة الى مستشفى بنى عبيد وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة، ومباشرة التحقيقات

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