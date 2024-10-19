مصرع طفل غرقا في ترعة أمام منزله بسوهاج

شهدت مدينة جرجا حادثًا مأساويًّا حيث لقي طفل لا يتجاوز 4 سنوات مصرعه غرقًا بترعة بمركز جرجا وتم انتشال الجثة حيث نقلت إلى مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات .

مصرع طفل غرقا بمركز جرجا

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز جرجا بغرق “عبد الرحيم م ع”، 4 سنوات، مقيم بذات الناحية تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية.

وبالانتقال والفحص أفاد عم المتوفى “علي ع ع م”، 24 عامًا - سائق، مقيم بذات الناحية أثناء لهو نجل شقيقه المذكور علي حافة الترعة المشار إليها المواجهة للمنزل انزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك تحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة.

