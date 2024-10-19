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حوادث

مصرع أم ونجلها وإصابة الأب إثر انقلاب سيارة بترعة بالغربية

مصرع أم ونجلها
مصرع أم ونجلها

شهدت قرية عطف أبو جندي بمركز قطور بمحافظة الغربية صباح اليوم استمرار حالة من الحزن عقب شيوع نبأ وفاة أم ونجلها وإصابة زوجها في حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة القاصد بطريق “محلة منوف- بطنطا”.

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وكان الطريق الزراعي "محلة منوف - بطنطا" بمحافظة الغربية شهد حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار كاوتشوك وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تقل أفراد أسرة كاملة وسقوطها بمياه ترعة القاصد بنطاق دائرة المركز.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفادت مصادر طبية أن الضحايا هم كل من المتوفيين "كريمة.ش" وابنها "آدم.ي" ونجاه والده "ياسر زيد" وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى طنطا الجامعي.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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