السبت 19 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ديوان رئيس وزراء الإحتلال يؤكد استهداف منزل نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال ديوان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن طائرة مسيرة أطلقت من ‎لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وبحسب القناة 12 نقلا عن مصدر في مكتب نتنياهو، فإن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

 

استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال

وأفاد موقع واللا العبري، اليوم السبت، بوجود استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال في سماء مدينة قيساريا شمال تل أبيب.

من جهتها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية إطلاق 6 طائرات مسيرة من ‎لبنان والجيش الإسرائيلي اعترض بعضها.

 

تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود ومواقع إسرائيلية

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تنفيذه عددا من العمليات العسكرية التي استهدفت جنودا ومواقع إسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف فجر السبت، تجمعا لجنود إسرائيليين في جل الدير شمال شرق مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية. ‏

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه قصف تجمعا لجنود إسرائيليين في مستعمرة المالكية.

 

استهداف قاعدة فيلون بصفد ونشريم جنوب شرق حيفا

وكشف حزب الله أيضا عن قصفه بالصواريخ لقاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد، مساء الجمعة.

 

كذلك أطلق حزب الله "سربا من المسيرات الانقضاضية" على قاعدة نشريم جنوب شرق حيفا.

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