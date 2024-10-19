السوبر المصري، اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز

يعقد اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز المقرر لها غدًا الأحد في السوبر المصري بحضور الجهاز الإداري للفريقين للاتفاق على تفاصيل اللقاء وزي الفريقين.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غد الأحد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

ناصر ماهر لاعب الزمالك

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر يوم الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.