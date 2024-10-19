السوبر المصري، جوميز وعمر جابر يتحدثان اليوم عن مواجهة بيراميدز

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت مصر في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، للحديث عن لقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ومن المنتظر أن يحضر عمر جابر الظهير الأيمن المؤتمر الصحفي للقاء بحضور جوميز.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غد الأحد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

ناصر ماهر لاعب الزمالك

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر يوم الخميس استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.