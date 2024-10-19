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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غد الأحد 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

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ناصر ماهر لاعب الزمالك

 

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر يوم الخميس استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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