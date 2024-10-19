مرموش يقود التشكيل المتوقع لفرانكفورت ضد باير ليفركوزن بالدوري الألماني

يستعد آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش لمواجهة نظيره باير ليفركوزن، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني، على ملعب "باي آرينا".

التشكيل المتوقع لـ آينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن

ومن المتوقع أن يدخل آينتراخت فرانكفورت مباراة باير ليفركوزن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، آرثر تييتي، كريستنسن.

خط وسط الملعب: فراس شايبي، إلياس سخيري، هوجو لارسون، أنسجار كناوف.

خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.



موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن

تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن

تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 13 نقطة، في حين أن باير ليفركوزن لديه 11 نقطة في المركز السادس.

وخطف آينتراخت فرانكفورت نقطة ثمينة، في الجولة الماضية من نظيره بايرن ميونخ بعد التعادل بنتيجة 3/3.

جاء ذلك بفضل المحترف المصري عمر مرموش، الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني، قبل إحرازه الثالث في الوقت القاتل.



ويتصدر مرموش قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، متفوقًا على هاري كين نجم بايرن ميونخ، بفارق 3 أهداف.

وعلي صعيد متصل حسم آينتراخت فرانكفورت الألماني موقفه بشأن بيع لاعبه المصري عمر مرموش، بعد ارتباط اسمه بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

وقال تيمو هاردونج المدير الرياضي للنادي الألماني، إن مرموش لاعب موهوب وجيد للغاية ويتم تطوير قدراته، كما أن عقليته تساعد على ذلك.

وأضاف هاردونج، عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة MBC MASR2: "نعمل على تحسين نفسية اللاعب ومتابعة عدد ساعات نومه ليحقق النجاح في صفوف نادينا، ولا أعلم القيمة السوقية الحالية لمرموش، لكنه لاعب ثمين بالنسبة لنا، وسعداء بوجوده معنا".





أداء عمر مرموش



وتابع: "أداء عمر مرموش مبهر وطبيعي أن تتابعه كبار الأندية في العالم، لكننا لا نناقش في الوقت الحالي فكرة رحيله، ونحن سعداء بتألقه معنا، ولا نتعجل بيعه حاليا للوصول إلى سعر مناسب بل نسعى لتجديد عقده مع الفريق".

وأشار إلى أن فرانكفورت يتابع سوق اللاعبين في مصر ويتابع منتخب الفراعنة، مؤكدا أن رحلة مرموش تتشابه إلى حد كبير مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.