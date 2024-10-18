مرموش وليفاندوفسكي يتربعان على عرش القائمة المميزة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

يتربع النجم المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، على عرش قائمة مميزة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، منذ بداية الموسم الحالي.

ويتصدر الدولي المصري، جدول ترتيب قائمة هدافي الدوري الألماني حتى الآن، بعدما سجل 8 أهداف، متقدمًا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

مرموش هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف

من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" أن مرموش هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف بمختلف الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.



وأشارت إلى مساهمة اللاعب في 12 هدفًا، صنع منها 4 لزملائه، بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ويأتي خلف الثنائي، الإنجليزي كول بالمر (11) والنرويجي إيرلينج هالاند (10) مساهمات تهديفية.

وبعد ذلك، يأتي الثنائي هاري كين ولامين يامال، بالإضافة إلى رافينيا، بمشاركتهم في 9 أهداف لكل منهم.

ولا يظهر في قائمة 10 الأوائل، أي لاعب من ريال مدريد، سواء كان كيليان مبابي أو فينيسيوس جونيور.