الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي في المران الختامي اليوم

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، على هامش مران الفريق اليوم، لتدعيم الفريق قبل انطلاق منافسات السوبر المحلي غدا الأحد.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم السبت استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.