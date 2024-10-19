منتخب مصر يواجه غانا اليوم في افتتاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم السبت، نظيره منتخب غانا في الجولة الافتتاحية ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التي تستضيفها مدينة الغردقة خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: مصر والمغرب وتنزانيا وغانا والسنغال وموزمبيق ومالاوي وموريتانيا في المجموعة الثانية.

منافس مصر في الجولة الافتتاحية

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غانا والمغرب وتنزانيا.

منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الافتتاحية

ويواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية نظيره منتخب غانا في المباراة الإفتتاحية، والتي تقام يوم السبت المقبل في الرابعة والنصف مساءً.

جدير بالذكر أن الفريقين طرفا المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا سيتأهلان لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام العام المقبل بجزيرة سيشيل.

15 لاعبا في قائمة مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وأختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية ١٥ لاعبا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا واللاعبون هم:

فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفي على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.