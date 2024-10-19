السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يواجه غانا اليوم في افتتاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم السبت، نظيره منتخب غانا في الجولة الافتتاحية ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التي تستضيفها مدينة الغردقة خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: مصر والمغرب وتنزانيا وغانا والسنغال وموزمبيق ومالاوي وموريتانيا في المجموعة الثانية.

 

منافس مصر في الجولة الافتتاحية

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غانا والمغرب وتنزانيا.

منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الافتتاحية

ويواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية نظيره منتخب غانا في المباراة الإفتتاحية، والتي تقام يوم السبت المقبل في الرابعة والنصف مساءً.

جدير بالذكر أن الفريقين طرفا المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا سيتأهلان لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام العام المقبل بجزيرة سيشيل.

 

15 لاعبا في قائمة مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وأختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية ١٥ لاعبا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا واللاعبون هم:

فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفي على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

20 حكما يديرون مباريات أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في الغردقة

وصول 4 منتخبات إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر للكرة الشاطئية منتخب غانا أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية مدينة الغردقة منتخب مصر

مواد متعلقة

المنتخبات المشاركة بكأس الأمم للكرة الشاطئية تخوض تدريباتها على الملعب الرئيسي

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

منتخب مصر بـ الأحمر أمام غانا في افتتاح أمم أفريقيا للكرة الشاطئية غدًا

تحسبا لأي طوارئ، منتخب الشاطئية يتدرب على إنعاش القلب

الأكثر قراءة

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية