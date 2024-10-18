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رياضة

20 حكما يديرون مباريات أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في الغردقة

منتخب مصر يستعد لأمم
منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا، فيتو

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أسماء 20 حكما تم اختيارهم لإدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية الغردقة 2024.. وهم: 

حكام أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، فيتو
حكام أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، فيتو

تستعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

مواعيد مباريات منتخب مصر

الجولة الأولى: مصر وغانا - السبت 19 أكتوبر - الساعة 4:30 مساء

الجولة الثانية: مصر وتنزانيا - الإثنين 21 أكتوبر - الساعة 3 مساء

الجولة الثالثة: مصر والمغرب - الثلاثاء 22 أكتوبر - الساعة 3 مساء

الدور قبل النهائي: يوم 24 أكتوبر 

المباراة النهائية: يوم ٢٦ أكتوبر 

منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

حلمي مشهور يدعم لاعبي منتخب الشاطئية

وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد على التواجد في التدريبات لتحفيز اللاعبين والتأكيد على أهمية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والحصول على اللقب الإفريقي.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا الشاطئية

وأوقعت القرعة منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وشارك ١٥ لاعبا فى المران وظهروا بمستوى فنى وبدنى نال رضا الجهاز الفني.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفى على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

 

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