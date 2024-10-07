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رياضة

هل يشهد الدوري الجديد مؤجلات بسبب المباريات الأفريقية؟ رابطة الأندية تجيب

درع بطولة الدوري
درع بطولة الدوري المصري، فيتو

كشف ثروت سويلم المتحدث باسم رابطة الأندية المحترفة، إمكانية تأجيل بعض المباريات في بطولة الدوري بالموسم الجديد بسبب ارتباط الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد انطلاق الدوري ونهايته

وأكد “سويلم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: الدوري العام الجديدة ينطلق في 30 أكتوبر المقبل وينتهي في الأسبوع الثاني من يونيو 2025.

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رؤية الشركة الألمانية 

وأضاف: أنه وفقا لرؤية الشركة الألمانية التي تشرف على انتظام بطولة الدوري في الموسم الجديد لن نشهد أي مؤجلات.

 

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