ثروت سويلم يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري
كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن الموعد المحدد لانطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية: الموسم الجديد لبطولة الدوري ينطلق 30 أكتوبر، ويتم إعلان جدول الدوري في شكله الجديد بدون إجراء قرعة.
وأضاف: الزمالك قدم شكوى ضدي للجنة الانضباط وتمت مخاطبتي لتقديم مذكرة منذ شهر، لا يوجد جديد في شكوي الزمالك ضدي منذ شهر ولم أقدم المذكرة.
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