الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثروت سويلم يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن الموعد المحدد لانطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية: الموسم الجديد لبطولة الدوري ينطلق 30 أكتوبر، ويتم إعلان جدول الدوري في شكله الجديد بدون إجراء قرعة.

وأضاف: الزمالك قدم شكوى ضدي للجنة الانضباط وتمت مخاطبتي لتقديم مذكرة منذ شهر، لا يوجد جديد في شكوي الزمالك ضدي منذ شهر ولم أقدم المذكرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدورى المصرى الممتاز بطولة الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز رابطة الأندية المحترفة رابطة الأندية المحترف عضو رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق الموسم الجديد

مواد متعلقة

محمد رمضان يكشف مصير الشناوي ويطالب بحكام أجانب لـ السوبر المصري

محمد رمضان معلقا على أزمة القندوسي في الأهلي: ما كانش ينفع نسكت

بعد ساعات من إصابته بالصليبي، ريال مدريد يجدد عقد كارفاخال حتى 2026

عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

الأكثر قراءة

كولر يسأل إمام عاشور: هل استحقيت الإنضمام للمنتخب؟ ورد مفاجئ من اللاعب

محمد رمضان يكشف مصير الشناوي ويطالب بحكام أجانب لـ السوبر المصري

هام للجالية السودانية فى مصر، مسارات العودة إلى الخرطوم بعد انتصارات الجيش

قائمة الزعماء الأعلى أجرا في العالم، الأول مفاجأة

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

أميرة أديب تعلن ارتباطها عبر إنستجرام

ثروت سويلم يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري

المنح المتبقية للعمالة غير المنتظمة خلال 2024

منوعات

المزيد

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف: إيمان المصريين بالله أول مقومات نصر أكتوبر (فيديو)

تفسير حلم البيت القديم في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية