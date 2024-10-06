ثروت سويلم يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن الموعد المحدد لانطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية: الموسم الجديد لبطولة الدوري ينطلق 30 أكتوبر، ويتم إعلان جدول الدوري في شكله الجديد بدون إجراء قرعة.

وأضاف: الزمالك قدم شكوى ضدي للجنة الانضباط وتمت مخاطبتي لتقديم مذكرة منذ شهر، لا يوجد جديد في شكوي الزمالك ضدي منذ شهر ولم أقدم المذكرة.