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رياضة

الدوري الإسباني، بلد الوليد يفوز خارج ملعبه 3-2 على ديبورتيفو ألافيس

فريق ألافيس الإسباني،
فريق ألافيس الإسباني، فيتو

الدوري الإسباني، انتهت مباراة ديبورتيفو ألافيس أمام بلد الوليد بالتعادل بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مينديزوروزا، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

أحرز هدف التقدم لصالح ألافيس لاعبه توني مارتينيز في الدقيقة 6، ثم أدرك بلد الوليد التعادل عن طريق مامادو سيلا ديالو في الدقيقة 17، وتقدم سليم أملاح لبلد الوليد بهدف ثان في الدقيقة 76، وسجل أنور تهامي ثلاثية بلد الوليد في الدقيقة 76، ثم نجح كيكي جارسيا في تضييق الفارق بتسجيل الهدف الثاني لصالح ألافيس في الدقيقة (90 +7).

تشكيل ألافيس أمام بلد الوليد

حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.

الدفاع: نايل تيناجيليا - عبد الكبير عبقر - موسى ديارا - مانو سانشيز.

الوسط: أندر جيوفارا - أنطونيو بلانكو - جون جوريدي - جان كارلوس فيسنتي - توما كونتشيني.

الهجوم: توني مارتنيزي.

فريق بلد الوليد، فيتو
فريق بلد الوليد، فيتو

تشكيل بلد الوليد أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: كارل هين.

الدفاع: لويس بيريز - خافيير سانشيز - ديفيد توريس - راؤول شاسكو.

الوسط: راؤول مورو - إيراي كوميرت - ماريو ماراتن - أنور تهامي.

الهجوم: سليم أملاح - مامادو سيلا ديالو.

 

نتائج سيئة للفريقين بالدوري الإسباني

وخسر ألافيس صاحب المركز الثالث عشر، خمس مباريات في الدوري، ثلاث منها على التوالي كانت آخرها على أرضه أمام برشلونة بثلاثية دون مقابل، وسيحاول تعديل أوضاعه على حساب بلد الوليد صاحب المركز قبل الأخير والذي لم يحقق الفوز في آخر ثماني مباريات بالدوري الإسباني وهي أطول سلسلة له دون فوز منذ موسمي.

 

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