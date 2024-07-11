فوائد زيت الأرجان للشعر، لترطيبه ولمعانه وحمايته من الشمس

فوائد زيت الأرجان، يُعد زيت الأرجان، من الزيوت الطبيعية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، فهو يُساعد على ترطيبه، وعلاجه، وتعزيز نموه، وحمايته من العوامل الخارجية.



أهم فوائد زيت الأرجان للشعر

زيت الارجان

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن فوائد زيت الأرجان للشعر عديدة؛ فهو غني بفيتامين E، ومضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية الأساسية، مثل: حمض الأوليك، وحمض اللينوليك.



وتشمل فوائد زيت الأرجان للشعر ما يلي:



ترطيب الشعر:

يُساعد زيت الأرجان على ترطيب الشعر بعمق، مما يجعله أكثر نعومة وسلاسة. كما أنه يُحافظ على رطوبة الشعر لفترة طويلة، خاصةً في الجو الجاف.

علاج الشعر الجاف والتالف:

يُعد زيت الأرجان علاجًا فعالًا للشعر الجاف والتالف، حيث يُساعد على إصلاح الأضرار التي لحقت بالشعر بسبب العوامل البيئية، مثل: أشعة الشمس، وأدوات التصفيف بالحرارة، والمواد الكيميائية.

تعزيز نمو الشعر:

يُحفز زيت الأرجان نمو الشعر عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، وتغذية بصيلات الشعر. كما أنه يُساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

حماية الشعر من العوامل الخارجية:

يُشكل زيت الأرجان طبقة واقية على الشعر، مما يُساعده على مقاومة العوامل الخارجية، مثل: أشعة الشمس، والكلور، والتلوث.

زيادة لمعان الشعر:

يُضفي زيت الأرجان لمعانًا طبيعيًا على الشعر، ويجعله أكثر حيوية.

علاج قشرة الرأس:

يُساعد زيت الأرجان على علاج قشرة الرأس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.



طرق استخدام زيت الأرجان للشعر

كمُرطب للشعر:

ضعي بضع قطرات من زيت الأرجان على شعرك بعد غسله وتجفيفه، ووزعيها على كامل الشعر، مع التركيز على الأطراف.

كقناع للشعر:

اخلطي زيت الأرجان مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ودلكي فروة رأسك به، ثم غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعة على الأقل قبل غسله.

لحماية الشعر من العوامل الخارجية:

ضعي كمية قليلة من زيت الأرجان على شعرك قبل التعرض لأشعة الشمس أو استخدام أدوات التصفيف بالحرارة.

نصائح عند استخدام زيت الأرجان:

* تأكدي من شراء زيت الأرجان الأصلي البكر، فهو النوع الوحيد الذي يحتوي على جميع الفوائد المذكورة أعلاه.

* اختبري زيت الأرجان على منطقة صغيرة من بشرتك قبل استخدامه على شعرك للتأكد من عدم وجود حساسية.

* لا تُفرطي في استخدام زيت الأرجان، فقد يؤدي ذلك إلى تراكمه على الشعر وجعله دهنيًا.



خلطات طبيعية للشعر من زيت الأرجان



زيوت للشعر

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، مجموعة خلطات للشعر باستخدام زيت الأرجان:

خلطة لترطيب الشعر:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الأرغان.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

ضعي الخليط على شعرك المبلل، مع التركيز على الأطراف.

غطّي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

خلطة لتقوية الشعر ومنع التساقط:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الأرغان.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا.

دلكي فروة رأسك بالخليط لمدة 10 دقائق.

غطّي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

خلطة لمعالجة الشعر الجاف والتالف:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الأرغان.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

صفار بيضة.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

ضعي الخليط على شعرك المبلل، مع التركيز على الأطراف.

غطّي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

