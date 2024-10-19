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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 - 10 - 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارًا  على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

حالة الطقس غدًا السبت 19 -10 - 2024 بوادي النطرون


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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