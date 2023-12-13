كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الأطفال، وأهم أعراضه وأسبابه

مرض فرط الحركة ونقص الانتباه من الأمراض النفسية وتصيب الأطفال وقد يتداخل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع الأداء في مجالين على الأقل من مجالات الحياة مثل المدرسة والمنزل وحدثت خلال الأشهر الستة الماضية على الأقل.

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ويستخدم مقدمو الخدمة علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لتشخيص وتحديد نوع الحالة: عدم الانتباه، أو فرط النشاط أو الاندفاع، أو مجتمعة أو غير محددة.

العرض التقديمي

تشمل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال الذين يعانون من عدم الانتباه صعوبة التركيز والتنظيم والاستمرار في المهمة وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي، ويظهر الطفل من هذا النوع ستة على الأقل من السلوكيات التسعة التالية:

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيتو

صعوبة في الانتباه إلى التفاصيل أو ارتكاب أخطاء مهملة.

صعوبة في الاستماع جيدًا، أو أحلام اليقظة، أو الظهور بمظهر مشتت.

مشكلة في اتباع التعليمات أو إنهاء المهام.

صعوبة تنظيم المهام والأنشطة.

تجنب أو كره المهام التي تتطلب مجهودًا عقليًا مستمرًا.

فقدان الأشياء بشكل متكرر.

يصرف انتباهه بسهولة عن طريق المحفزات الخارجية.

النسيان في الأنشطة اليومية.

العرض التقديمي المفرط

يُظهر الأشخاص المصابون بفرط النشاط أو الاندفاع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه التالية. وفقا، يجب على الطفل أن يظهر على الأقل ستة من السلوكيات التسعة التالية، وهذه يجب أن تشكل مشاكل في النشاط اليومي.

التململ باليدين أو القدمين أو النقر عليهما أو التشنج بشكل متكرر.

ترك مقعدهم عندما يكون من المتوقع أن يظلوا جالسين.

الجري أو التسلق عندما لا يكون ذلك مناسبًا.

صعوبة في اللعب أو ممارسة الأنشطة الترفيهية بهدوء.

كثرة الكلام.

تفريغ الإجابات قبل الانتهاء من الأسئلة.

مشاكل متكررة في انتظار دورهم.

في كثير من الأحيان يقاطع أو يتطفل على محادثات الآخرين أو ألعابهم.

العرض المشترك

يعرض الأشخاص ذوو النوع المدمج سلوكيات من فئتي عدم الانتباه وفرط النشاط او الاندفاع، ويجب أن يظهر الأطفال ما لا يقل عن 12 سلوكًا من إجمالي.

ما الذي يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

حدد العلماء الاختلافات في بنية الدماغ ونشاط الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الفص الجبهي هو الجزء الأمامي من الدماغ وهو الجزء الموجود خلف الجبهة والفص الجبهي مسؤول عن التخطيط والانتباه واتخاذ القرارات واستخدام اللغة لضبط السلوك، ويطلق الباحثون على هذا النوع من النشاط الاهتمام الموجه، وتميل أدمغة الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى الوصول إلى مرحلة النضج الكامل في وقت لاحق مقارنة بأدمغة الأشخاص الطبيعيين.

يستخدم الأشخاص الانتباه الموجه لتعليق الاهتمام التلقائي، وهو نوع ثانٍ من الاهتمام، وهو قوي جدًا لدى الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومع ذلك، فإن الاهتمام الموجه يتطلب الكثير من الجهد ويصعب استخدامه وفي الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تميل مهارات الانتباه الموجه إلى أن تكون أضعف، الاهتمام التلقائي هو نوع الاهتمام الذي تستخدمه عندما تفعل شيئًا مثيرًا للاهتمام أو جذابًا، الاهتمام الموجه هو نوع الاهتمام الذي تستخدمه عندما يتعين عليك القيام بشيء متعب أو قليل الاهتمام (على سبيل المثال، في مرحلة الطفولة، المهام المملة والمتكررة.)

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الخلايا العصبية بنقل الإشارات إلى الدماغ، وتنتقل هذه الإشارات عبر الدماغ في مجموعات من الخلايا العصبية تسمى الشبكات، ويطلق العلماء على شبكة الانتباه التلقائي في الدماغ الوضع الافتراضي، ويطلقون على شبكة الانتباه الموجه في الدماغ وضع المهمة الإيجابية، أو الشبكة التنفيذية للدماغ، ولقد وجد الباحثون شبكات رئيسية تعمل بشكل مختلف لدى الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وتلعب الناقلات العصبية — المواد الكيميائية التي تساعد على نقل الإشارات من خلية عصبية إلى أخرى — دورًا أيضًا في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

فرط الحركة ونقص الانتباه، فيتو

على الرغم من أن الباحثين اكتشفوا هذه الاختلافات في الدماغ، إلا أنهم لا يفهمون تمامًا سبب حدوثها وتسببها في ظهور أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لكن الأبحاث الحالية تظهر أن علم الوراثة يلعب دورا حيويا، وغالبًا ما ينتشر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في العائلات، فالطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديه فرصة بنسبة 1 من 4 أن يكون أحد الوالدين مصابًا بهذه الحالة.

وقد تشمل الأسباب المحتملة الأخرى وعوامل الخطر لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ما يلي:

تشريح الدماغ.

استخدام المواد الكيميائية أثناء الحمل.

الولادة المبكرة.

انخفاض الوزن عند الولادة.

ما يلي ليس من أسباب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

الحساسية.

تناول الكثير من السكر.

الكثير من الوقت في التحديق في الشاشات.

تربية سيئة.

العوامل الاجتماعية والبيئية مثل الفقر.

مضاعفات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

بدون علاج، يمكن أن يؤدي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى عدد من المضاعفات طويلة المدى، وقد تشمل هذه المضاعفات ما يلي:

عدم إحترام الذات.

الاكتئاب والقلق.

اضطرابات الأكل.

مشكلات النوم.

اضطراب استخدام المواد.

سلوكيات محفوفة بالمخاطر ومندفعة.

حوادث وإصابات القيادة المتكررة.

مشكلة في العلاقات والتفاعلات الاجتماعية الأخرى.

التحصيل الدراسي المتدني.

عدم الاستقرار الوظيفي.