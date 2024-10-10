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ثقافة وفنون

بعد نفاد التذاكر، حفل إضافي لأنغام بالمتحف المصري الكبير

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

تقدم المطربة أنغام والمايسترو هاني فرحات حفلين متتاليين علي مدار يومين بالمتحف المصري الكبير.

حفل أنغام بالمتحف المصري

الحفل الأول لأنغام وهاني  بعد غد الجمعة  الموافق 11 أكتوبر  2024 ورفع لافتة " سولد أوت " بعد ساعات قليلة من  فتح باب  حجز التذاكر مما اضطر الجهة المنظمة الي التعاقد معهما  مجددا علي حفل آخر في اليوم التالي السبت 12 أكتوبر  لاستيعاب الضغط الجماهيري.
هاني فرحات أعرب عن سعادته بالإقبال علي الحفل وقال: سعادتي لاتوصف لأنه دليل علي  إستمرار النجاح الذي نحققه سويا أنا وأنغام  في حفلاتنا المشتركة داخل مصر وفي السعودية وفي دول الخليج العربي.
وأضاف: تقديم حفلين متتاليين تجربة ممتعة وجديدة رغم المجهود المضاعف  الذي نحتاجه من بروفات وتجهيزات حتي يخرجا في صورة مبهرة كما إعتاد منا جمهورنا.
وشدد علي أن مكان إقامة الحفل وهو المتحف المصري الكبير يوحي بالكثير من التاريخ والفخر  وفي نفس الوقت يضع علي عاتقهما مسئولية كبيرة بتقديم حفل يليق بهذا التاريخ العظيم.

وأوضح أنه وأنغام تجمعهما توأمة إنسانية وفنية  وحققا سويا نجاحات فنية عديدة سواء علي مستوى التسجيلات والحفلات 
وأن الجمهور العربي ارتبط بهذا الدويتو الفني وهو ما تؤكده الأرقام في الحفلات التي جمعتهما في مسارح عربية شهيرة.

وذكر هاني أن حفليه بالمتحف المصري الكبير يتوجان سلسلة الحفلات الناجحة التي قدمها في صيف 2024 وكان أخرها تجربته الأولى من نوعها  لموسيقي عربي  والتي قاد خلالها  أوركسترا عالمي يضم عازفين من جنسيات عربية وإنجليزية  في حفل ضخم أقيم نهاية  شهر سبتمبر الماضي في مسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن.

 

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المايسترو هانى فرحات المتحف المصري الكبير المتحف المصري المطربة انغام صيف 2024

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