وكيل صحة الغربية يناقش خطة العمل بالمستشفيات العامة
عقد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.
جاء ذلك في حضور الدكتور محمد وجدي مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة لمناقشة خطط العمل السابقة والمقبلة، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الغربية في قاعة الاجتماعات بمستشفي حميات طنطا.
ناقش خلال الاجتماع مدي تحقيق الإستفادة القصوى من القوي البشرية والتدريب والتعليم الطبي المستمر للعاملين بكافة بالمستشفيات، خاصة بالتزامن مع المبادرات الرئاسية، وكذلك العمل على إضافة خدمات طبية مستحدثة، وتطوير الأقسام الطبية والخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.
كما أكد على مراجعة كافة عقود الصيانة الخاصة بالمستشفيات، وتابع نسب الإنجاز في مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد وما تم توريده من أجهزه وكذلك الاستعدادات لتشغيل المستشفى والتي ستعتبر صرحا طبيا في محافظة الغربية، وكذا التجهيزات النهائية لتشغيل مستشفى حميات طنطا الجديد استعدادا لتشغيل الكامل لها
ووجه بمتابعة الخدمات المستحدثة والمستمرة وآلية تنفيذها، والتأكد من تقديم الخدمة بجودة عالية للمرضى، مع انتظام عمل العيادات الخارجية، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق معايير الجودة كافة وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بها.
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