الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يلتقي عددا من المواطنين عقب أداء الصلاة (صور)

جانب من اللقاء عقب
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو

التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بعدد من مواطني الإسماعيلية وذلك عقب أداء صلاة الجمعة حيث استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، التي وعد بالعمل على تلبيتها في أسرع وأقل وقت ممكن، وذلك في إطار القانون والإمكانيات.  

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صلاة الجمعة بمسجد ابو المجد 

وكان  اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم أدى  صلاة الجمعة بمسجد أبو المجد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية. 

جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 

أبرز الحضور خلال شعائر صلاة الجمعة 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، لفيف من قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة. 

 

جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 

خطبة الجمعة لليوم 

وألقى خطبة الجمعة الشيخ مصطفى عبد الفتاح إمام وخطيب مسجد أبو المجد، والتي تحدث خلالها عن التنبيه على تعظيم حرمة الإنسان وعدم التنمر عليه، أو التسلط عليه، أو إلحاق الأذى به، أو معايرته بعيب فيه، أو الاستهزاء به بالقول أو الفعل أو الإشارة، سواء في الواقع بين الناس أو في العالم الافتراضي "السوشيال ميديا". 

جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 

بيان تعظيم حرمة الإنسان 

بجانب بيان تعظيم حرمة الإنسان، والتحذير من التنمر والسخرية، وخطورة التنمر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 
جانب من اللقاء عقب صلاة الجمعة،فيتو 

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