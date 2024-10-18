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محافظات

تصل لـ 8 جنيهات، أحياء الإسكندرية تتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة بمواقف السيارات

الإسكندرية
الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب بمواقف السيارات بالمحافظة، يأتي ذلك وفقا لتعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية. 

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ففى حى وسط برئاسة المهندسة زينب السيد رئيس الحي متابعة موقف سيارات محطة مصر للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب.

وأكدت رئيس الحي المتابعة المشددة لمواقف سيارات السرفيس والنقل الجماعي بالحي على مدار الساعة للتأكد من التزام السائقين  بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وأضافت رئيس الحى أنها تابعت موقف سيارات محطة مصر للتأكد من الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالموقف وتعليق  ملصقات في مكان ظاهر، متضمنة خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، وشددت على إلزام السائقين بعمل ملصقات، وجار متابعة كافة المواقف بالحي.

يأتي ذلك في إطار تكليفاتات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية للأجهزة المعنية بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

واعتمدت محافظة الإسكندرية، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار ويتم تطبيقها بدءًا من تاريخ الاعتماد طبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

وأوضح الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد  محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأوتوبيسات وسيارات ووسائل النقل العام فإن الزيادة المقررة نسبتها متباينة تصل إلى 15%، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وأكد الفريق أحمد خالد إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

ووجه محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

وشدد على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافظة للتأكد من عدم استغلال المواطنين.

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الاسكندرية محافظة الإسكندرية حي وسط

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