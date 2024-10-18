وزيرة النضامن تعين مجلس إدارة جديدا لجمعية المحافظة علي القرآن الكريم بالمنصورة

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 462 لسنة 2024 بتعيين مجلس إدارة جديد لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمنصورة المقيدة برقم 185 لسنة 1966" بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وذلك بعد اقالة مجلس الادارة السابق برئاسة المهندس هشام المناوي، والذي تولي مسئولية إدارة الجمعية منذ عام 2018، ويتولي مجلس الإدارة الجديد بصفة مؤقتة لمدة عام ميلادي قابل للتجديد بموجب قرار مسبب، برئاسة اللواء أركان حرب إيهاب عوض علي، وعضوية كل من الدكتور محمد السيد رمضان، ومحمد منصور لبيب، وفوزي وجيه معاطي سليمان، ويوسف محمد يوسف الورش.

ويكون للمجلس الجديد كافة اختصاصات مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 ‎لسنة 2019 ولائحته التنفيذية عدا ما يرتب حق عيني أيا كان نوعه على أصول الجمعية إلا بعد موافقة لجنة التحفظ ‎والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين).

الجمعية تضم العديد من المؤسسات الخيرية

يذكر أن الجمعية تضم العديد من المؤسسات الخيرية والتعليمية والاجتماعية، ومنها 5 مدارس بمدينة المنصورة وهي مدرسة السيدة خديجة الإسلامية، ومدرسة المحمدية الإسلامية، ومدرسة الزهراء الإسلامية للغات، ومدرسة الصديق الإسلامية، وعمر بن الخطاب الإسلامية بالإضافة إلى العديد من حضانات الأطفال ومسجد ومستشفى ودور لتربية الأيتام، وتعد واحدة من أكبر جمعيات الدقهلية.

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