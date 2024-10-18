الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزيرة النضامن تعين مجلس إدارة جديدا لجمعية المحافظة علي القرآن الكريم بالمنصورة

وزيرة التضامن الاجتماعي،
وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 462 لسنة 2024 بتعيين مجلس إدارة جديد لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمنصورة المقيدة برقم 185 لسنة 1966" بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

 وذلك بعد اقالة مجلس الادارة السابق برئاسة المهندس هشام المناوي، والذي تولي مسئولية إدارة الجمعية منذ عام 2018، ويتولي مجلس الإدارة الجديد بصفة مؤقتة لمدة عام ميلادي قابل للتجديد بموجب قرار مسبب، برئاسة اللواء أركان حرب إيهاب عوض علي، وعضوية كل من الدكتور محمد السيد رمضان، ومحمد منصور لبيب، وفوزي وجيه معاطي سليمان، ويوسف محمد يوسف الورش.

 

ويكون للمجلس الجديد كافة اختصاصات مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 ‎لسنة 2019 ولائحته التنفيذية عدا ما يرتب حق عيني أيا كان نوعه على أصول الجمعية إلا بعد موافقة لجنة التحفظ ‎والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين).

الجمعية تضم العديد من المؤسسات الخيرية

يذكر أن الجمعية تضم العديد من المؤسسات الخيرية والتعليمية والاجتماعية، ومنها 5 مدارس بمدينة المنصورة وهي مدرسة السيدة خديجة الإسلامية، ومدرسة المحمدية الإسلامية، ومدرسة الزهراء الإسلامية للغات، ومدرسة الصديق الإسلامية، وعمر بن الخطاب الإسلامية بالإضافة إلى العديد من حضانات الأطفال ومسجد ومستشفى ودور لتربية الأيتام، وتعد واحدة من أكبر جمعيات الدقهلية.

محافظ الدقهلية يحدد التعريفة الجديدة للتاكسي ويحذر السائقين

محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التضامن الاجتماعي بالدقهلية التعريفة الجديدة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المؤسسات الخيرية تنظيم ممارسة العمل الأهلي زيرة التضامن الاجتماعي قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

بمشاركة خالد الدرندلي، اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي بـ "كاف"

التقرير الطبي لـ شاب اعتدى عليه شخصان بأسلحة بيضاء في البدرشين

محافظ الدقهلية يحدد التعريفة الجديدة للتاكسي ويحذر السائقين

محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة المواصلات الجديدة ويحذر هؤلاء

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 18- 10- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدلة حدوث عذاب القبر والأسباب المنجية منه

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

المزيد
الجريدة الرسمية