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محافظات

محافظ سوهاج يكلف رؤساء المدن بتفقد سير العمل بالمواقف العامة للسيارات

المواقف العامة للسيارات
المواقف العامة للسيارات

كلف اللواء دكتورعبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المواقف بتفقد سير العمل بالمواقف العامة للسيارات بجميع مراكز ومدن المحافظة ومتابعة التعريفة الجديدة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المواقف العامة للسيارات والتأكد من سير العمل بالمواقف العامة للسيارات ومحطات الوقود والالتزام بالتعريفة المقررة قانونا.

محافظ سوهاج يكلف رؤساء المدن بتفقد سير العمل بالمواقف العامة للسيارات

وقام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مكبرة  تفقد خلالها سير العمل بعدد من محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة بزيادة تتراوح من 10 إلى 15%، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، والعميد محمد عبد العزيز قائد مرور سوهاج، والعقيد حمدى أبورية رئيس مباحث المرور، ومسئولي المواقف، والوحدات المحلية، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين  والسولار اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024م.
 

 


وأعلنت محافظة سوهاج، اليوم، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة من 15 إلى 20%، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار والبنزين، بدءا من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري.
 

محافظ سوهاج يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتزام السائقين

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حيث تفقد رؤساء الوحدات المحلية انتظام سير العمل بجميع المواقف العامة ومحطات الوقود والالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ووضع الاستيكرات على السيارات بمختلف المواقف.
 

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