محافظ سوهاج يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتزام السائقين

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مكبرة تفقد خلالها سير العمل بعدد من محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة بزيادة تتراوح من 10 إلى 15%، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، والعميد محمد عبد العزيز قائد مرور سوهاج، والعقيد حمدى أبورية رئيس مباحث المرور، ومسئولي المواقف، والوحدات المحلية، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024م.

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة ويتابع مدى الالتزام بتعريفة الركوب

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة "المؤسسة" بشارع أسيوط سوهاج بحي شرق، ثم تفقد محطة جازتك "زهرة سوهاج" بمنطقة الثلاث كبارى، ومحطة عرام بحي غرب سوهاج، ومحطة "كارجاس" بطريق ترعة نجع حمادي، ومحطة "موبيل" بروافع القصير، كما تابع انتظام سير العمل بمواقف " مجمع مواقف المفيض بالحويتي، وموقف ساقلتة ودار السلام، وموقف السرفيس بحى شرق.

سراج: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم، وثبات تعريفة ركوب العبارات النيلية دون أية زيادات

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته عددًا من السائقين والركاب المترددين على المواقف، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات عبر الأرقام التى خصصتها المحافظة لتلقي الشكاوى

كما وجه المحافظ مسئولي المرور، والمواقف، والوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المواقف وبالشوارع، ومحطات الوقود والمخابز، والتأكد من وصول الحصص كاملة، مؤكدا أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم، وثبات تعريفة ركوب العبارات النيلية دون أية زيادات.



وأكد " المحافظ " على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور، والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والمخابز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مشددا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة.