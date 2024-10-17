الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالات المحافظة بعيدها القومي (فيديو وصور)

جانب من الاحتفالية،
جانب من الاحتفالية، فيتو

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الحفل الذي أقامته المحافظة احتفالا بعيدها القومي الـ73، والذى أقيم بمنطقة الطريق الدائري أمام معسكر القرش.

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أبرز الحضور خلال الحفل 

جاء ذلك في حضور نائبه المهندس أحمد عصام الدين، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وشيماء عمر وكيل وزارة التموين، ومها الحفناوي مدير عام التضامن الاجتماعي.
 

جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو

فقرات غنائية وفنية في الحفل

وشهد الحفل عددا من الفقرات الغنائية والفنية لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الكابتن شريف مبارك، وكذا عروضات لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة أطفال الفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية.  

 

 

جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو

وكان قد قرر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تخصيص مكان آمن لذوي الهمم في احتفالات اليوم لمحافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الثالث والسبعين، أمام معسكر القرش.  

جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو

دمج ذوى الهمم في الحياة 

وأوضح أكرم أنه لابد من دمج ذوي الهمم ومراعاة حقوقهم المشروعة في كافة احتفالات المحافظة، فهم جزء لايتجزأ من المجتمع، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص مكانًا آمنًا مع توفير المقاعد المناسبة لهم والتي تسهل وتيسر عليهم مشاركة باقي المواطنين في الاحتفالات. 

جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو

تقديم خدمات النقل المجاني 

كما قرر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية تقديم خدمة النقل المجاني لمواطني الإسماعيلية لنقلهم لمكان الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، أمام معسكر القرش يوم اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري.  
 

جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام 1951.
 

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