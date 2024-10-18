أكرم جلال: الإسماعيلية محافظة تمتلك تاريخا عريقا يجعل شعبها يفخر بها (فيديو)

قال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية: إن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الباسلة، والذي يتزامن بالاحتفال بأعياد نصر أكتوبر يعد مفخره لشعبها، مما يشير إلى أهمية هذا الاحتفال لقيمة في نفوس أبناء الإسماعيلية بل في نفوس كل المصريين.

تاريخ عريق للإسماعيلية

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية تعد من محافظات مدن القناة الباسلة التي كانت شاهدة على العديد من الوقائع التاريخية الهامة والانتصارات كحفر قناة السويس، ومعارك الاستنزاف حتى نصر أكتوبر العظيم.

إشادة ببسالة محافظة الإسماعيلية

وتابع: حتى وقتنا هذا فما يتم تشييده من مشروعات يشير إلى أهمية الإسماعيلية والتي تستحق أن يقام في عيدها القومي احتفالات تليق بتاريخها العريق.





وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شهد الحفل الذى إقامته المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الـ 73، والذى أقيم بمنطقة الطريق الدائري أمام معسكر القرش.

أبرز الحضور خلال الحفل

وذلك في حضور نائبة المهندس أحمد عصام الدين، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وشيماء عمر وكيل وزارة التموين، ومها الحفناوي مدير عام التضامن الاجتماعي.



وشهد الحفل عدد من الفقرات الغنائية والفنية لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الكابتن شريف مبارك، وكذا عروضات لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة أطفال الفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام 1951 م.