الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أكرم جلال: الإسماعيلية محافظة تمتلك تاريخا عريقا يجعل شعبها يفخر بها (فيديو)

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

قال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية: إن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الباسلة، والذي يتزامن بالاحتفال بأعياد نصر أكتوبر يعد مفخره لشعبها، مما يشير إلى أهمية هذا الاحتفال لقيمة في نفوس أبناء الإسماعيلية بل في نفوس كل المصريين.  

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالات المحافظة بعيدها القومي (فيديو وصور)

محافظ الاسماعيلية يقرر تخصيص مكان آمنً لذوي الهمم في احتفالية العيد القومي

تاريخ عريق للإسماعيلية

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية تعد من محافظات مدن القناة الباسلة التي كانت شاهدة على العديد من الوقائع التاريخية الهامة والانتصارات كحفر قناة السويس، ومعارك الاستنزاف حتى نصر أكتوبر العظيم.  

 

إشادة ببسالة محافظة الإسماعيلية 

وتابع: حتى وقتنا هذا فما يتم تشييده من مشروعات يشير إلى أهمية الإسماعيلية والتي تستحق أن يقام في عيدها القومي احتفالات تليق بتاريخها العريق. 
 


 وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شهد الحفل الذى إقامته المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الـ 73، والذى أقيم بمنطقة الطريق الدائري أمام معسكر القرش.  

 

أبرز الحضور خلال الحفل 

وذلك في حضور نائبة المهندس أحمد عصام الدين، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وشيماء عمر وكيل وزارة التموين، ومها الحفناوي مدير عام التضامن الاجتماعي.
 

وشهد الحفل عدد من الفقرات الغنائية والفنية لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الكابتن شريف مبارك، وكذا عروضات لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة أطفال الفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية. 

 

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام 1951 م.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية العيد القومي لمحافظة الاسماعيلية تاريخ الإسماعيلية عراقة شعب الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالات المحافظة بعيدها القومي (فيديو وصور)

محافظ الاسماعيلية يقرر تخصيص مكان آمنً لذوي الهمم في احتفالية العيد القومي

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية الثقافة بالعيد القومي للمحافظة (صور)

تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية