المنتخبات المشاركة بكأس الأمم للكرة الشاطئية تخوض تدريباتها على الملعب الرئيسي

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، خاضت منتخبات المجموعتين A وB بكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية أولى تدريباتها على الملعب الرئيسي للبطولة، يومي الأربعاء والخميس.

وخاضت منتخبات المجموعة A التى تضم منتخبات مصر، المغرب، غانا وتنزانيا تدريباتها يوم الأربعاء، بينما خاضت منتخبات المجموعة B التي تضم منتخبات السنغال، موزمبيق، مالاوي وموريتانيا تدريباتها أمس الخميس.

موعد انطلاق أمم إفريقيا لكرة الشاطئية

وتحتضن الأراضي المصرية بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

موعد مباراة مصر وغانا

ويستضيف منتخب مصر نظيره الغاني في الرابعة والنصف مساء السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025

أبو الوفا يحفز اللاعبين

وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني وطالبهم بضرورة تقديم مستوى يليق بمنتخب مصر خلال البطولة الأفريقية، والعمل على تحقيق الفوز في المباريات وتحقيق اللقب الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

مجموعة مصر وقائمة المنتخب في أمم إفريقيا الشاطئية

وأوقعت القرعة منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفى أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفى على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.