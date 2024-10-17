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رياضة

منتخب الشاطئية يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة غانا بأمم أفريقيا (صور)

منتخب الشاطئية، فيتو
منتخب الشاطئية، فيتو

يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحت قيادة مصطفى لطفي، مرانه الرئيسي وقبل الأخير، اليوم الخميس استعدادا لمباراة غانا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا بالغردقة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الغاني في الرابعة والنصف مساء السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.

وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني وطالبهم بضرورة تقديم مستوى يليق بمنتخب مصر خلال البطولة الأفريقية، والعمل على تحقيق الفوز في المباريات وتحقيق اللقب الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ونقل أبو الوفا دعم ومساندة مجلس الإدارة الاتحاد بالكامل للاعبين والجهاز الفني لتشجيعهم على مواصلة المشوار حتى النهاية والفوز باللقب الأفريقي لإسعاد الجماهير المصرية.

مجموعة مصر وقائمة المنتخب في أمم إفريقيا الشاطئية

وأوقعت القرعة منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفى أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفى على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

 

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