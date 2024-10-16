الخميس 17 أكتوبر 2024
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رياضة

تحسبا لأي طوارئ، منتخب الشاطئية يتدرب على إنعاش القلب

معسكر منتخب الكرة
معسكر منتخب الكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، خضع لاعبو منتخب مصر للكرة الشاطئية، للتدريب على إنعاش القلب للوقاية من الموت المفاجئ تحت إشراف الدكتور هاني الشهيدي رئيس وحدة طبّ القلب الرياضي بمعهد القلب القومي، ورئيس اللجنة الطبية للبطولة.

جاء ذلك على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية التى تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته تحت قيادة مصطفى لطفي المدير الفني بالغردقة، استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

لاعبو منتخب الشاطئية، فيتو
لاعبو منتخب الشاطئية، فيتو

حلمي مشهور يدعم لاعبي منتخب الشاطئية

وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد على التواجد في التدريبات لتحفيز اللاعبين والتأكيد على أهمية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والحصول على اللقب الإفريقي.

ووجه المدير الفني لمنتخب الشاطئية الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي على دعمهم المستمر للمنتخب من أجل الوصول إلى أفضل المستويات والنتائج.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا الشاطئية

وأوقعت القرعة منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

وشارك ١٥ لاعبا فى المران وظهروا بمستوى فنى وبدنى نال رضا الجهاز الفني.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كل من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفي على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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