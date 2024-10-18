محافظ البحيرة تقرر إيقاف أعمال إنشاء مبنيين على الطريق الزراعي السريع

قررت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، إيقاف أعمال مبنيين على الطريق الزراعي السريع، بين مركزَي أبو حمص وكفر الدوار، أحدهما تابع للوحدة المحلية بأبو حمص والآخر للوحدة المحلية بكفر الدوار مؤكدة أهمية مراجعة التراخيص الخاصة بهذين المبنيين، مشددةً على ضرورة اتخاذ الوحدات المحلية الإجراءات اللازمة للإزالة الفورية في حالة مخالفة التراخيص أو عدم وجود ترخيص على الإطلاق،و الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

سحب ماكينة غسيل سيارات من إحدى المحطات المخالفة على الطريق

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم لمتابعة سير العمل بموقف كفر الدوار ومحطات الوقود بعد تحريك أسعار البترول، واثناء مرورها على الطريق وجهت بسحب ماكينة غسيل سيارات من إحدى المحطات المخالفة على الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة. وشددت المحافظ على ضرورة الحفاظ على المياه، مشيرةً إلى أنها تُعتبر موردًا حيويًا يجب ترشيده وعدم إهداره.



غلق محطات غسيل السيارات المخالفة على الطرق بالكامل

أكدت اتخاذ كافة الوحدات المحلية الإجراءات اللازمة لغلق محطات غسيل السيارات المخالفة على الطرق بالكامل، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المياه.

