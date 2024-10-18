الجمعة 18 أكتوبر 2024
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تداول 37 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة، بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة..  بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة 

 وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38776 طنا تشمل: 820 طن سماد و9900 طن يوريا و13138 طن رمل و4185 طن كلينكر و6110 أطنان ألواح جبس و606 أطنان ملح و4017 طن بضائع عامة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة 

 كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43859 طنا تشمل: 10505 طن حديد و6410 طن خردة و5900 طن فول و2900 طن زيت طعام و1978 طن ابلاكاش و13930 طن قمح و1490 طن خشب زان  و 746 طن بضائع متنوعة.

 

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

 ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129536 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165237 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2530 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6300 حركة.

 

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