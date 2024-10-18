الزيادات الجديدة لتعريفة الركوب بمواقف القاهرة (مستند)

قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وذلك فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار.

خط السير

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة.



وجاءت تعريفة الركوب بمواقف السرفيس كالآتى:



وجاءت تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم كالآتى:

تعريفة النقل العام

وفيما يلى أسعار تعريفة الركوب بأتوبيسات النقل العام:

وفيما يلى تعريفة النقل العام لتصبح الأتوبيس العادى 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات والأتوبيس المكيف 17 جنيها بدلا من 15 جنيها.

تعريفة النقل الجماعى

وننشر تعريفة النقل الجماعى بعد الزيادة، حيث وصلت سعر تعريفة المينى باص 14 جنيها بدلا من 12 جنيهات، فى حين أصبحت تعريفة المينى باص المكيف 17 جنيها بدلا 15 جنيها.

تعريفة التاكسى الأبيض الجديدة

وأصبحت تعريفة التاكسى الأبيض الجديدة كالآتى: 10.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كيلو متر و2 جنيه لكل كيلو متر و23 جنيها ساعة الانتظار وتزداد بواقع 11.5 جنيه لكل ساعة إضافي.

حملات رقابية

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.



وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقًا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.



الخط الساخن

وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

موقف عبد المنعم رياض

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من مواقف النقل الجماعي في عددٍ من أحياء العاصمة للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار.



بدأت جولة محافظ القاهرة من موقف عبد المنعم رياض بالتحرير، للتأكد من التزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم وضعها بمكان ظاهر في مدخل الموقف.



وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين.



ملصقات التعريفة الجديدة

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى للسيارة على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.



رافق المحافظ في جولته اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، واللواء عاطف غالى مدير إدارة مشروع السرفيس بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

