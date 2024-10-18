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محافظة القاهرة تعلن الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى تعريفة الركوب الجديدة

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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تعريفة الركوب، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للتعريفة الجديدة.

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وأضاف: كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.


تعديل تعريفة الركوب

وكانت  قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض وذلك فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار.

وأكد  محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

 

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ننشر تعريفة الركوب الجديدة بسرفيس القاهرة

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