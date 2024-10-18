بعد زيادة أسعار الوقود، هدوء في مواقف سيارات الأجرة بالأقصر (فيديو)

تشهد مواقف سيارات الأجرة بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار والهدوء عقب الإعلان الرسمي عن تحريك أسعار المشتقات البترولية.

مواقف الأجرة

وانتظمت أعمال الركوب بمواقف سيارات الأجرة بوسط مدينة الأقصر دون رصد أي شكوى تجاه سائقي سيارات الأجرة في اليوم الأول بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر

واعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر القرار الخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥%، حيث اجتمعت لجنة الإشراف على المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ولجنة تضم مرور الاقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والاجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% وذلك طبقا للتعريفة التى أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف.

وجرى تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين ( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريفة الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة

وتكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية وتوجيه إدارة مرور الأقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الأحمر _ أسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم ٦٦ وتعديلاته علي كل من يخالف هذا القرار.