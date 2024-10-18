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نتيجة ترقيات الموظفين 2024، هذا رابط الاستعلام

ترقيات الموظفين لعام
ترقيات الموظفين لعام 2024،فيتو

ترقيات الموظفين لعام 2024، أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة نتيجة ترقيات الموظفين لعام 2024 من خلال الرابط هنا 

وذلك للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية  وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.


ويتضمن الموقع أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار.

 

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى للدولة ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة نتيجة ترقيات الموظفين لعام 2024 نتيجة ترقيات الموظفين

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