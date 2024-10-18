اليوم، إعلان نتيجة ترقيات الموظفين لعام 2024، وهذه خطوات الاستعلام

نتيجة ترقيات الموظفين لعام 2024، يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم الجمعة، نتيجة ترقيات الموظفين لعام 2024 وذلك من خلال الرابط إلالكتروني الذي أتاحه الجهاز للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية وذلك على الرابط التالي هـنــا.

وسيتم إتاحة النتيجة اليوم، وفق قرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين لعام 2024

وعن خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لعام 2024 فهناك عدة طرق أبرزها ما يلي:

يمكن للراغبين لمعرفة موقفهم من الترقيات، الدخول على الرابط التالي من هنا

ويتيح الرابط، إدخال البيانات الأساسية والتي تشمل الآتي:

-الاسم رباعي

-الرقم القومي

- جهة العمل

- تاريخ التعيين

ـ التثبيت على درجة دائمة

ـ المجموعة الوظيفية

ـ الدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها

ـ القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتدءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية فى 2-11-2016.

- وأخيرًا الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر نتيجة الاستعلام.

الضوابط العامة لترقيات الموظفين لعام 2024

وكشف الدكتور صالح الشيخ، أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار.