خطوات الاستعلام عن نتيجة ترقيات الموظفين لعام 2024

ترقيات الموظفين 2024، أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من هنا

خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين لعام 2024

وعن خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لعام 2024 فهناك عدة طرق أبرزها ما يلي:

يمكن للراغبين لمعرفة موقفهم من الترقيات، الدخول على الرابط التالي من هنا

ويتيح الرابط، إدخال البيانات الأساسية والتي تشمل الآتي:

-الاسم رباعي

-الرقم القومي

- جهة العمل

- تاريخ التعيين

ـ التثبيت على درجة دائمة

ـ المجموعة الوظيفية

ـ الدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها

ـ القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتدءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية فى 2-11-2016.

- وأخيرا الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر نتيجة الاستعلام.

موعد الاستعلام عن نتيجة ترقيات الموظفين لعام 2024

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة ترقيات الموظفين في الحكومة لعام 2024 غدًا وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.



وكشف الدكتور صالح الشيخ، أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار..

وأشار إلى أن الجهاز سعى لإنشاء رابط إلكتروني للاستعلام عن الموقف من الترقية منذ قرار العام 2019 تيسيرًا على الموظفين في الاستعلام وأيضا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر.. علمًا بأن نتائج البحث التي تظهر من خلال الرابط تتوقف على دقة البيانات التي يدخلها المستخدم.