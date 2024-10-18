الجيش الأردني ينفي مزاعم تسلل عسكريين إلى إسرائيل

نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة حول اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة.

وقال المصدر العسكري في بيان للجيش الأردني إنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية".

وأوضح أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات، مؤكدا ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته قتلت "مهاجمَين عبرا من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية" جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود.

وزعم الجيش في بيان "قتل إرهابيان بعد أن عبرا الحدود من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود".

وأشار الجيش إلى أنه يبحث عن مهاجم ثالث.

وكان بيان سابق للجيش ذكر أن "قوات انتشرت في المكان بعد عبور المهاجمين إلى إسرائيل"، ففتح المهاجمان النار في اتجاهها، و"تم تحييدهما".

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن هناك مخاوف أمنية من أن يكون هناك المزيد من المسلحين جنوبي البحر الميت، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يجري عمليات بحث واسعة النطاق في المنطقة للبحث عن مسلح فر من مكان الهجوم.