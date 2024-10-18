تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بالتربية والتعليم لمعلمي الحصة.. خطوات التقديم للمسابقة.. ومحاور الاختبارات واختيار المتقدمين

وظائف معلم مساعد وزارة التربية والتعليم ، منذ أيام مضت وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وذلك بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية.

خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد

ويتساءل العديد من الخريجين عن مواعيد التقديم لتلك المسابقة والمؤهلات المطلوبة وخطوات التقديم في تلك المسابقة، ومن المقرر أن يكون التقديم فى تلك المسابقة من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظات، وسيكون وفقًا لضوابط واحتياجات فعلية دون محسوبية أو واسطة.

قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم

كما أن وزارة التربية والتعليم لديها قاعدة بيانات حقيقية بالاحتياجات الفعلية لكل مدرسة وإدارة ومن ثم سيتم مراجعة احتياجات كل إدارة ومدرسة مع المديريات والإدارات قبل فتح باب التقديم لمن عملوا بالحصة.

مواعيد الإعلان عن وظائف بوزارة التربية والتعليم

وتستهدف هذه المسابقة التى من المقرر أن يتم الإعلان عنها في يناير المقبل المدرسين بالحصة الذين سبق لهم التدريس بالحصة وليس لها علاقة بالمسابقات الأخرى التى تجريها الوزارة لسد العجز فى المعلمين وتستهدف 150 ألفا على مدار 5 سنوات بدأت 2022

وتعمل في الوقت الحالي وزارة التربية والتعليم على إنهاء التعاقد مع قرابة 11 ألف آخرين كما يعمل الجهاز المركز للتنظيم والإدارة على الانتهاء من مرحلة أخرى من مسابقة تعيينات المعلمين.

كما أن التقديم سيكون لمن عملوا بالحصة سيكون فى الإدارات التعليمية وترسل الإدارات التعليمية الأعداد المطلوبة وفق احتياجات كل إدارة لسد العجز إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

محاور الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف

وسيقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعقد اختبارات إلكترونية للمتقدمين وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات وبعدها يتم تسكينهم بالإدارات التى تقدموا فيها بأوراقهم للتعيين فورًا اجتياز تلك الاختبارات.

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضم تلك الأسئلة ضمن الأسئلة التي يقيم على أساسها الموظف، والعنصر البشري لا يوجد له أي دور في مركز تقييم القدرات والمسابقات والمركز مميكن بالكامل وجميع مراحل التقييم تتم بشكل إلكتروني» وفي الفترة الأخيرة دورًا فعالًا في اختبار المتقدمين في عدة وظائف أبرزها المتقدمين لوظائف في وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم الأخير مسابقة الـ 30 ألف معلم.

كما أنه من المتوقع أن يعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل نهاية العام الجاري عن مسابقة استكمالية لمسابقة ال 30 ألف معلم و تشمل الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حوالي 23,232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة

وسيكون التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشريًا فيها.. مُشيدًا بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ هذه المسابقات المحوكمة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال شهر يناير المقبل عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقديم في مسابقة تعيين 150 ألف معلم على 5 سنوات، مشيرا إلى أنه يجرى اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات، ولا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات، وألا يزيد السن على 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

ومن ضمن شروط التقديم في وظائف المعلمين، أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والتدريبات، بالإضافة إلى الكشف الطبي وتحليل المخدرات، وأن ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما أن اختيار المعلمين الجدد فى المسابقات المستهدفة والتى يتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تتم بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحا أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكترونى ومميكن فى جميع الاختبارات.