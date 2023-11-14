مفاجآت وظائف الحكومة قبل 2024.. 30 ألف معلم مطلوب على وجه السرعة فى «التربية والتعليم».. و«الأوقاف» ترغب فى أئمة وعمال جدد.. و«الرى» تحتاج لمهندسين

مع قرب دخول العام الجديد 2024، ينتظر شباب الخريجين الإعلان عن وظائف فى الحكومة من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقًا لما أقره قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

وتنص المادة 31 من قانون الخدمة المدنية على إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة -عند الحاجة- عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل.

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كما نصت المادة 32 على أن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة، وتعلن على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.

ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها: مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية - ملخص بطاقة وصف الوظيفة - محل العمل - المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين- معايير المفاضلة بين المتقدمين.

وحسب معلومات، هناك العديد من الجهات الحكومية ستعلن عن وظائف خلال المرحلة المقبلة، أبرزها وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والأوقاف والرى، ومن المتوقع أن يعلن أيضًا الأزهر الشريف.

أما بالنسبة لوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيتم الإعلان عبر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى يناير عن احتياج الوزارة 30 ألف معلم استكمالًا للمراحل الخمسة، بعد انتهاء المراحل الأولى والثانية والتى طُلب من خلالها الحاصلين على مؤهلات تربية طفولة وتربية أساسى، ومن المتوقع أيضًا طلب الحاصلين على كليات تربية وآداب وكليات الآداب من التخصصات المختلفة.

وفى الغالب ستكون شروط المسابقة ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما والتقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومى، وأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم يمضٍ على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان اجتياز الكشف الطبى، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

كما يجب اجتياز الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف والتى تعقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز بعد انتهاء التقديم وإعلان الجهاز عن مواعيد تلك الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، والاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بعد إتمام عملية التسجيل وعدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

كما تتضمن المستندات المطلوبة الصورة الشخصية والرقم القومى وجه أول سارى والرقم القومى وجه ثانى سارية والمؤهل الدراسى والمؤهل الأعلى إن وجد، وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم وإيصال الإيداع البنكى والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.

أما وزارة الأوقاف فسيعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى يناير عن المرحلة الثالثة والأخيرة عن المسابقة وعن احتياج الوزارة 1000 خطيب وإمام وعامل مسجد.

ومن المتوقع أن تشمل شروط التقديم لوظيفة إمام وخطيب ومدرس، ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهرى وألا يقل التقدير العام التراكمى للمتقدم عن جيد، كما تشمل شروط التقديم لوظيفة عامل ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما وتقديم مؤهل أقل من المتوسط “إعدادية عامة” وفقًا لما تم الإعلان عنه فى المسابقة الماضية.

أما بالنسبة لوزارة الرى فمن المتوقع أن يعلن الجهاز عن حاجتها فى العام الجديد إلى 238 شخصًا، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على الوظائف المطلوبة بوزارة الرى على مدى 3 سنوات، وجرى تعيين كل عام 238 شخصا، والعام الماضى لم يكتمل عدد المعينين، وأضيفت الوظائف إلى السنة الحالية.

ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ مسابقات التعيين فى إطار تطبيق الجهاز للمادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويتم الإعلان باستمرار عن وظائف فى الجهات الحكومية على موقع بوابة الوظائف الحكومية، كما يخضع المتقدمون لتلك المسابقات لعدد من الاختبارات الإلكترونية من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

كما يخضع المتقدمون لاختبار إلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوى وآخر للتخصص.