منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

حذفت منصة “إكس” تويتر سابقا ـ أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديدة، “ابتسمت”، وهي آخر أغاني ألبومها الغنائي الجديد، في صدمة جديدة للفنانة التي أعلنت قبل قليل خروجها لايف لجمهورها عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، للحديث عن تفاصيل الأغنية.

وأغنية "ابتسمت" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وتقول كلماتها:

ابتسمت

جالي وعليه اترسمت

قلت له إنت قويت زمان

وأديك راجعلي اتهزمت

وكشف مواقع التدوينات القصيرة عن السبب وهو أنه تم حذف الأغنية استجابة لبلاغ مقدم من مالك حقوق النشر.

وأعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب أنها ستلتقي بجمهورها عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك وأنها ستتحدث خلال بث مباشر عن تفاصيل ألبومها الجديد الذي طرحته على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها وأنها ستكشف العديد من المفاجآت.

وقالت شيرين:" انهاردة كان اخر اغانى الالبوم حابة نتكلم ونحكي كتير عن التجربة دى مع بعض عشان كدة هكون معاكم النهارده الساعة 2 صباحًا بتوقيت مصر

لايف على التيك توك".

أرفقت شيرين عبد الوهاب بوستر أغنيتها الجديدة بعنوان ابتسمت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها معلنة ظهورها بعد قليل عبر حسابها الرسمي على تطبيق الفيديوهات تيك توك، كما أعلنت شيرين عبد الوهاب أن أغنية ابتسمت هي آخر أغنيات ألبومها الأخير الذي يحمل عنوان بتمنى أنساك.