تعليق غير متوقع من شيرين عبد الوهاب على لقب صوت مصر

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "إنها لا تحب الألقاب متابعة: "أنا لقبي اسمي وبس ومش بهتم بموضوع الألقاب أهم حاجة أنه يكون جنب اسم بلدي".

لايف شيرين عبد الوهاب

وأضافت شيرين عبد الوهاب: “أنها تستعد الفترة المقبلة، لإحياء مجموعة حفلات كبيرة وأولهم في مصر، مؤكدة أنها تبدأ في مصر”.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: "نفسي أجي العراق وهاجي قريب جدًّا وكل البلاد هزورها بالإضافة إلى أني عندي حفلات في أوروبا قريبا".

واستطردت: "أكتر أغنيتين كان فيهم أحساس هما ما زال البال وبتمني أنساك والغناء قدام توما متعة، ومعنديش مانع أسمي ألبومي الجديد البوتجاز".