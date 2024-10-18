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ثقافة وفنون

تعليق غير متوقع من شيرين عبد الوهاب على لقب صوت مصر

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "إنها لا تحب الألقاب متابعة: "أنا لقبي اسمي وبس ومش بهتم بموضوع الألقاب أهم حاجة أنه يكون جنب اسم بلدي". 

 

لايف شيرين عبد الوهاب 

وأضافت شيرين عبد الوهاب: “أنها تستعد الفترة المقبلة، لإحياء مجموعة حفلات كبيرة وأولهم في مصر، مؤكدة أنها تبدأ في مصر”.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: "نفسي أجي العراق وهاجي قريب جدًّا وكل البلاد هزورها بالإضافة إلى أني عندي حفلات في أوروبا قريبا". 

واستطردت: "أكتر أغنيتين كان فيهم أحساس  هما ما زال البال وبتمني أنساك والغناء قدام توما متعة، ومعنديش مانع أسمي ألبومي الجديد البوتجاز".   

 

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