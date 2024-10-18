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كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

أشهر مقامر في العالم
أشهر مقامر في العالم دان بيلزيريان والسنوار، فيتو

اغتيال السنوار، صرح أشهر مقامر في العالم ورجل الأعمال الأمريكي دان بيلزيريان تعليقًا على اغتيال زعيم "حماس" يحيى السنوار، بأن كل من يقاتل ضد الإرهابيين الإسرائيليين مرتكبي الإبادة الجماعية هو بطل.


وكتب بيلزيريان في حسابه على منصة "إكس": "كل من يقاتل الإرهابيين الإسرائيليين المرتكبين للإبادة الجماعية هو بطل. ارقد بسلام يا ‎سنوار".

وسبق أن أدلى رجل الأعمال الأمريكي بتصريحات خلال مقابلة على منصة "يوتيوب"، انتقد فيها إسرائيل بشكل غير مسبوق، محذرًا من أن هذا الأمر قد يتسبب بمقتله.

وأكد حينها بيلزيريان أن "إسرائيل ارتكبت العديد من الهجمات الإرهابية. إنهم يسرقون الأرض الآن، وهم دولة فصل عنصري.. وهم في الوقت الحالي يرتكبون إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، وأضاف مباغتا مقدم البرنامج "هل تعترف بالإبادة الجماعية التي يرتكبونها؟".

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم إجراء أول اختبار للحمض النووي وقد تأكد أن السنوار قتل في مواجهة في رفح.

 

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