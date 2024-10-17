القبض على سائق الونش المتسبب في حادث قطار البدرشين

ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على سائق ونش مخصص لحمل الحديد تابع لإحدى الشركات تسبب في انقلاب عربتين من قطار بضائع بالقرب من مزلقان المنشية في مركز البدرشين، حيث كان يعبر من معبر غير شرعي، ما أدى إلى انقلابه ناحية اليسار، وتسبب في إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى.

وجارٍ خضوع السائق لتحليل المخدرات، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث انقلاب قطار بضائع في البدرشين

وعصر اليوم، سمع أهالي منطقة البدرشين بالجيزة صوتا شديدا، وعندما تبعوا مصدره اكتشفوا انقلاب عربات قطار بضائع من أعلى قضبان السكة الحديد.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل انقلاب عربتين من قطار بضائع بالقرب من مزلقان المنشية في مركز البدرشين، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات.

أوضحت التحريات، أنه في أثناء سير القطار في تمام الساعة الثانية ظهرًا اصطدم بونش مخصص لحمل الحديد تابع لإحدى الشركات، كان يعبر من معبر غير شرعي، ما أدى إلى انقلابه ناحية اليسار، وتسبب في إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد أحد شهود العيان أن خط السكة الحديد الذي يمر منه القطار يوميا هو خط خاص بالبضائع من منطقة “الواحات البحرية” في الجيزة وحتى “التبين” بالقاهرة وليس خط قطارات عام، موضحا أنه انقلبت منه 6 عربيات فارغة في أرض فضاء، وتسبب في إصابة “خفير” واثنين آخرين بكدمات بسيطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بالقرب من مزلقان المنشية في مركز البدرشين، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات من بينهم اثنين كانا يعملان على القطار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبيّن إصابة 3 أشخاص نتيجة الحادث، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع آثار الحادث.