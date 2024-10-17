مدرب صلاح السابق: عمر مرموش يستطيع اللعب في أكبر الأندية الأوروبية

تحدث الكولومبي خايمي بابون المدرب الشخصي السابق لمحمد صلاح، عن تألق النجم المصري عمر مرموش مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال خايمي بابون في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "عمر مرموش لاعب مميز للغاية ويتواجد في مرحلة عمرية صغيرة، هو ما زال بإمكانه تطوير مستواه وعقليته داخل وخارج الملعب".

وأضاف مدرب صلاح السابق: "عمر مرموش لاعب مهم للغاية وهداف قوي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر".

مرموش يستطيع الوصول إلى مستوى أعلى

وأكمل:"مرموش يستطيع الوصول إلى مستوى أعلى لأنه يمتلك جودة عظيمة وتم تأسيسه جيدًا في ألمانيا، كما يمتلك خبرات كبيرة وهو قادر على اللعب في أي دوري وفريق في العالم".

وأختتم حديثه: "أتمنى أن أشاهد مرموش يستمر في التطور وأنا شخصيًّا أرى أنه يسير في الطريق الصحيح للتواجد في أكبر الأندية الأوروبية".