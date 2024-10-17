المكتبة المتنقلة تقدم مسابقات وأنشطة ثقافية بواحات الوادي الجديد

تابع اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر العامة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقديم خدماتها للجمهور فى قرى المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والوصول لأكبر قدر من المستفيدين، وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة فى بناء الإنسان المصرى، واكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

وواصلت المكتبة المتنقلة بمحافظة الوادي الجديد، أنشطتها الثقافية، بزيارة "قرية المنيرة" بالخارجة، وتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية لـ 196 طالبا وطالبة، بالإضافة لتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز على المشاركين، وذلك تحت إشراف مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد.

وكثفت وزارة الثقافة، دورها الريادي في دعم ونشر المعرفة في جميع المحافظات المصرية، حيث استمرت في دعم مشروعات المكتبات المتنقلة، التي مازالت تجوب محافظات مصر.

يساهم هذا المشروع في تنمية الحركة الثقافية عبر أدوات متنوعة من الكتب والمجلات، فضلا عن مجموعة من الأفلام التعليمية، وأطلقت تلك المبادرة الثقافية، العديد من الأساليب المختلفة لتثقيف الناس في العديد من القرى عبر جلسات الحكي والمسارح والرسم.

ويعتبر هذا المشروع خدمة ثقافية مجانية تهدف لتحسين المستوى الثقافي والفكري للمواطنين، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، ويأتي المشروع بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع الوعي لدى المواطنين.

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